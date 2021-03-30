Звезду украинского баскетбола приняли в Зал славы

Один из лучших украинских баскетболистов в истории, олимпийский чемпион-1988, экс-игрок НБА и бывший президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков введения в Зал славы ФИБА.

Международная федерация баскетбола объявила имена 12 игроков, которых включено в Зал славы в 2020 году. Церемония состоится 18 июня.

"Волков – один из наиболее значимых фигур в истории украинского спорта. Выступал за сборную СССР, которая в 1985 году выиграла Евробаскет, а в 1988 году завоевала олимпийское "золото" Сеула. Проведя яркую карьеру в Европе, Волков с 1989 по 1992 годы выступал в НБА в составе Атланты Хоукс, – пишет официальный сайт ФИБА.

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Ранее мы писали, что Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Надо сказать, что в Залах славы других видов спорта наших немало. Например, IAAF в первый же год появления своего Hall of Fame, в 2012-м, включила в него сразу двух "сине-желтых" легкоатлетов – 35-кратного рекордсмена мира в прыжках с шестом Сергея Бубку и 2-кратного чемпиона ОИ по спортивной ходьбе Владимира Голубничего.

Самая богатая на признанных легенд у нас спортивная гимнастика: здесь и Лариса Латынина с 18 олимпийскими медалями, рекорд Игр, который только полвека спустя переплюнул пловец Майкл Фелпс, и Людмила Турищева, Полина Астахова, Виктор Чукарин, Татьяна Лысенко, Игорь Коробчинский, самая современная – чемпионка ОИ 22-летней давности Лилия Подкопаева.

Целый отряд наших в Зале славы фехтовании: Григорий Крисс, Владимир Смирнов, Вадим Гутцайт, Сергей Голубицкий, Виктор Путятин и разбавляющая старую мужскую гвардию Ольга Харлан. Окунулись в Зал славы водных видов родившиеся в Украине пловчиха Галина Прозуменщикова (1977), прыгунья в воду Галина Вайцеховская (1992) и ватерполист Алексей Баркалов (1993). Первый украинец в 2018-м появился и в Зале фигурного катания – чемпион ОИ-1992 Виктор Петренко.