Звезды февраля в нашем хоккее: канадский шедевр и чертова дюжина после травмы

В Украинской хоккейной лиге определили лучших игроков чемпионата последнего зимнего месяца, а также самую красивую шайбу УХЛ. Ранее мы писали, что в УХЛ досрочно определен чемпион регулярного сезона.

Лучшим вратарем в феврале стал голкипер "Краматорска" Денис Короваев. В 5 матчах из 7 "желто-черные" выигрывали, одолев бронзового и серебряного призеров минувшего сезона, а игру против киевского "Сокола" голкипер отстоял на ноль. Всего же в 7 матчах вратарь отбил 93,1% бросков с показателем надежности 2.46.

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Лучшим защитником месяца назван представитель "Донбасса" Егор Журавлев. В 6 матчах лидер обороны дончан забросил одну шайбу, показав коэффициент полезности +8. Все встречи Журавлев провел с положительным либо нулевым микроматчем.

Лучшим нападающим месяца стал форвард "Белого Барса" Сергей Бабинец. Вернувшись на лед после травмы, Бабинец возглавил атаку белоцерковцев. У форварда 13 (6+7) очков в 9 матчах. И лишь в одном поединке он не набирал результативных баллов. В том числе отмечался Бабинец в матчах, где "барсы" брали очки, – с "Днепром", "Ледяными Волками", "Соколом" и "Краматорском".

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Сергей Бабинец / Фото: УХЛ

Автором лучшей шайбы февраля стал нападающий "Ледяных Волков" Шейн Хеффернан, который принес своей команде победу над "Днепром" в серии буллитов. Хеффернан заложил вираж, выехал ближе к пятачку, обманув голкипера, и вместо того, чтобы бросать, перевел шайбу на правую руку и завел ее за щитки Хомутова.

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