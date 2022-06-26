52 ракетных удара за одну ночь – у орды путина новый командующий

По данным британских спецслужб руководит войной в Украине теперь командующий ВКС РФ генерал Суровикин / Фото: Коллаж: Сегодня

Необычно большое количество ударов по Украине в ночь на субботу, 25 июня может быть связано с тем, что у российских войск появился новый командующий: Сергей Суровикин, глава ВКС РФ. Такой вывод напрашивается из данных Британской разведки, которыми она поделилась в Twitter 25 июня утром. Суровикин – жестокий и коррумпированный человек, как и все, кто у руля армии РФ. Бомбардировками новый командующий, вероятно, хочет показать свою эффективность.

Под утро 25 июня оккупанты выпустили по Украине 52 ракеты. Стреляли, судя по открытым данным, с двух сторон:

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С территории Беларуси, вероятнее всего из района городков Наровля и Петриков. Наровля расположена в белорусской части зоны отчуждения ЧАЭС, по прямой до Киева от нее – 165 км. Ракеты X-22 "Буря" запускали с самолетов Ту-23М3, которые потом вернулись из Наровли на аэродром "Шайковка" в Калужской области.

Также ракеты, вероятно, запускались из акватории Черного моря.

Отметим, что упомянутые ракеты X-22 – это разработка 1958 года, старое барахло. Хотя ракеты сверхзвуковые и могут быть оснащены головкой самонаведения. По другим источникам по Украине также были запущены более современные "Искандеры".

Ту-23м3 – российские сверхзвуковые самолеты, которые применили для ракетных ударов по Украине утром 25 июня, находятся в ведении командующего ВКС РФ, то есть, Суровикина

Такое количество ракетных ударов вызывает вопросы. Эксперты отмечают, что эти удары могут быть местью за успешные боевые действия Украины в Черном море.

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Новый командующий мотал срок за торговлю оружием

У масштабных обстрелов может быть и другая причина. В данный момент, вероятно, сменилось командование так называемой "спецоперации" путина.

Как сообщила разведка Британии в Twitter 25 июня, фактически отстранены от руководства боевыми действиями командующий ВДВ генерал-полковник и бывший министр обороны РФ Андрей Сердюков, а также командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

По сообщениям британской разведки, сейчас войной в Украине фактически руководит генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ.

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Проще говоря, у Суровикина под рукой все самолеты и ракеты, включая засветившиеся во время обстрела 25 июня сверхзвуковые самолеты Ту-23М3. Как и запущенные с них ракеты X-22, это тоже старое барахло, но модернизированное.

Нельзя исключать, что приняв командование, Суровикин тут же стал показывать, что он – эффективный руководитель и стратег. Именно с этим связаны обстрелы Украины.

Суровикин, пожалуй, один из самых одиозных путинских генералов. Результаты его участия в Сирийской войне попали в доклад Human Rights Watch "Вся жизнь в Идлибе – мишень".

"Наступление сопровождалось десятками артиллерийских и авиационных ударов по гражданским объектам и инфраструктуре в нарушение законов и обычаев войны. Пострадали жилые дома, школы, медицинские учреждения и рынки – места, где живут, работают и учатся гражданские люди. По населенным районам применялись кассетные и зажигательные боеприпасы неизбирательного действия и бочковые бомбы. В результате погибло как минимум 1 600 гражданских лиц, была повреждена или уничтожена гражданская инфраструктура, оценочно 1,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома", – говорится в этом докладе.

Как раз в то время (2020) Суровикин командовал спецоперацией в Сирии. Но под суд, разумеется, не попал. Наоборот, Путин вручил ему Героя России.

Вместо того, чтобы отдать под суд генерала Суровикина за массовые убийства мирных жителей в Сирии, Путин дал ему Героя России / Фото: liga.net

Вот еще интересный момент: в 2012 – 2013 годы Суровикин был переведен на Дальний Восток сначала начштаба, затем – командующим войсками Восточного военного округа. Буряты и якуты, которые появились на Донбассе в 2014 году и зверствовавшие в Буче в 2022 – они все из этого округа.

На должности командующего Суровикин пишет доклад об угрозе захвата Японией Курильский островов. Вот из него выдержка:

"В большой степени вероятности можно предположить, что после военного вмешательства в островную зону местное население при формальном объявлении равных демографических прав будет постепенно вытеснено из органов административной власти, бизнеса, системы образования и приведено в класс дешевой рабочей силы".

Эта выдержка точно соответствует тому, что произошло с гражданами Украины, жившими в Крыму и на Донбассе до оккупации этих территорий Россией. Фактически там произошел тот же самый процесс – бывшие граждане Украины постепенно выдавливались из бизнеса и органов управления. Их заменяли россияне. Особенно заметно это было в Крыму, который незаконно был включен в состав России.

У Суровикина в биографии еще много моментов, от которых волосы дыбом:

В 1991 году во время путча ГКЧП он, будучи еще капитаном, командовавшим батальоном Таманской дивизии, лично раздавил на бронетранспортере трех пикетчиков под домом правительства РФ. Позднее тем трем пикетчикам посмертно дали звание Героев Советского союза. А Суровикина отправили в Матросскую тишину на 7 месяцев.

В 2011 году Суровикин претендовал на пост главы военной полиции ВС РФ. А тогдашний министр обороны Сердюков (не тот, что руководил спецоперацией вместе с Дворниковым, а другой) – ему в назначении отказал, мотивируя тем, что у Суровикина имелась судимость. В 1995 году, как выяснилось, майор Суровикин торговал оружием и боеприпасами, не имея на то разрешения . Правда, отделался он легко, в стиле 90-х: лишение свободы на год условно.

. Правда, отделался он легко, в стиле 90-х: лишение свободы на год условно. В 2004 году Суровикин избил своего подчиненного – подполковника Цибизова. Причина – Цибизов на выборах собирался голосовать не за того кандидата.

По сообщению российских блогеров и медиа, жена Суровикина Анна вместе с дочерью губернатора Свердловской области (который водил дружбу с генералом) занималась вытягиванием средств из областного бюджета. А Суровикин угрожал убить блогера, который обнародовал расследование на этот счет.

Дворников куда-то исчез, как Шойгу

Дворникова назначили руководить операцией лишь в апреле. До этого он проявил себя в Сирии, где руководил военными действиями в течение года. За манеру ведения боев, из-за которой было огромное число жертв среди мирного населения, Дворникова прозвали "сирийским мясником".

Расследователь Bellingcat Христо Грозев тогда очень удивлялся этому решению:

"В самом начале, когда Дворников был назначен, мы получили довольно интересные комментарии и оценки его способностей или отсутствия способностей от бывших вагнеровцев, которые под его командованием воевали в Сирии. Они удивились, что он был назначен. Сказали, что не может быть такого, чтобы кто-нибудь поверил, что он стратег — он обычный алкоголик, и что рано или поздно это поймут. Вполне возможно, что это произошло".

Генерала Дворникова, которого раньше в Кремле называли мощным стратегом, от командования войной в Украине теперь фактически отстранили, вероятно, по причине алкоголизма / Фото: kp.ru

О том, что Дворникова собираются отстранить от войны в Украине, начали сообщать еще в начале июня. Но подтверждения тому из экспертных или официальных кругов не поступало. Однако медиа отмечают, что уже несколько недель Дворников нигде не показывается, "куда-то исчез". Точно так же ранее исчез министр обороны Шойгу.

Сердюкова убрали из-за потерь десантуры

О том, что у путина решили отстранить также и генерала Сердюкова, 17 июня сообщил Институт изучения войны. Но ссылался при этом он на неофициальные группы в соцсетях.

"Если эти утверждения достоверны, то на Сердюкова возлагают ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом", — отмечают в ISW.



Сердюков руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, также участвовал в сирийской операции. И в январе 2022 возглавил операцию ОДКБ для подавления антиправительственных протестов в Казахстане.

Генерала Андрея Сердюкова Кремль назначил виновным в массовой гибели российской десантуры на полях Украины

Задачи Суровикина: удар с севера, бомбардировки Киева

Официально о назначении Суровикина ничего не сообщается. Да это и не особенно важно. Замена одного генерала другим вряд ли повлияет на ход войны. Тем более, что Суровикин уже давно участвует в руководстве военными действиями де-факто.

Однако сам факт замены указывает на то, что у путина опять меняют тактику. Что на этот раз?

Судя по официальным заявлениям украинской стороны, сохраняется вероятность того, что Россия попытается начать наступление на северном направлении – на Чернигов, Сумы и Киев.

Также известно, что Кремль пытается заставить самопровозглашенного руководители Беларуси Лукашенко принять участие в военных действиях против Украины. В таком случае Беларусь и РФ могут нанести удары одновременно по ряду северных областей страны – от Харькова до Волыни. Однако не слишком вероятно, что эта кампания принесет им успех.

Одновременно сохраняется высокая опасность ракетных ударов по Киеву. Об этом регулярно говорят эксперты и представители власти.

Так, Алексей Арестович за несколько дней до обстрела 25 июня предупреждал о вероятности ракетных обстрелов. Он также отмечал, что Киев, включая его центральные районы, сейчас находится в зоне риска.



Подробности "ночного ужаса" 25 июня

В Черниговской области был обстрелян поселок Десна, где располагается легендарная учебка Сухопутных войск ЗСУ. Предварительно, там обошлось без жертв, сообщает оперативное командование "Север" ЗСУ.

По Житомирской области было выпущено 24 ракеты. В окрестностях Житомира пострадали несколько воинских частей и военных объектов. Там есть жертвы. Сам город не пострадал.

Во Львовской области удар пришелся по военному объекту в Яворовском районе. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, удар был нанесен со стороны Черного моря. Две ракеты удалось сбить, но четыре достигли целей. Пострадали четыре человека, но убитых нет.

В Николаевской области враг бил по областному центру и нескольким объектам в Николаевском районе. Также артиллерийскому обстрелу подвергся Баштанский район. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Две ракеты были направлены по Хмельницкой области. Однако обе были сбиты в окрестностях Каменец-Подольского.

Телеведущий Алексей Бурлаков рассказал зрителям "Украина 4.5.0." все детали ночного ужаса. Подробности – в видео.