800 погибших! В Генштабе ВСУ назвали крупные потери РФ

Украинские защитники уничтожают военных РФ на территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на утро 9 июня российские оккупанты сосредотачивают силы для наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Кроме того, на Донецком направлении РФ нанесла ракетный удар в районе Краматорска. Враг также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Екатериновка. При этом Россия несет огромные потери в Украине.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Обстановка без существенных изменений.
- В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь отрабатываются задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника.
- На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы и обстреливать из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
- На Харьковском направлении враг с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование происков. Для сковывания действий сил обороны Украины ведут интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.
- На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дибровное, Камышеваха и Курулька.
- Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького, боевые действия продолжаются.
- На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе Краматорска.
- На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.
- На Северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику удары. Враг отошел.
- Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.
- На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений со ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.
- Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.
- В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью сковывания действий наших подразделений проводил обстрелы из артиллерии и минометов по линии столкновения.
- На Южнобугском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировка и Таврическое.
- В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Вел воздушную разведку БПЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".
- За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевых бронированных машин и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
- По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибших и около 400 раненых. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.
ВСУ уничтожают оккупантов
Потери россиян
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1393 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
- РСЗО – 213 (+6) единиц;
- средств ПВО – 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0);
- вертолетов – 178 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 125 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.
Как ранее сообщала британская разведка, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия на своей авиации на Донбассе.
В то же время украинская разведка узнала, что российские военные готовят планы побега из Украины, поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не предоставляет даже отпуска.