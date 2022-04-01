86 украинских военных освободили из плена – Тимошенко

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В Запорожской области прошел обмен пленными. Были освобождены 86 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, среди военнослужащих 15 женщин.

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что все легендарные защитники острова Змеиный живы. Их личности установлены, предположительно они находятся в оккупированном Крыму. Сейчас власти Украины занимаются тем, чтобы вернуть их домой.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили: