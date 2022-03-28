Абрамович передал Путину условия мира от Зеленского, тот в ответ пригрозил "всех уничтожить" – The Times

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. На это глава РФ ответил, что "всех уничтожит".
Об этом сообщает The Times.
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Согласно источнику, Абрамович передвигался между Турцией, Россией и Украиной как посредник между Зеленским и Путиным. В Стамбуле олигарх встретился с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калыном.
Издание сообщает, что после этого Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским. Глава нашего государства якобы передал через олигарха записку для Путина с условиями мира, на что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".
Готов подписать договор с Путиным хоть кровью – Зеленский
Изменения в законодательстве Украины, проведение референдумов, а также полноценный политический диалог невозможен, пока в нашей стране стоят российские войска. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью российским изданиям.
"Поэтому мы договориться должны с президентом Российской Федерации, а чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, — и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме… Считаю беспредметной встречу в Беларуси, в России, в Украине, и встречи наших делегаций это еще раз подчеркивают. Они больше политически беспредметные. Это три конфликтующие стороны на сегодня, так или иначе", – говорит Зеленский.
Президент Украины считает, что после договоренностей между главами держав можно начать и политический процесс.
"Вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции", – отмечает Зеленский.