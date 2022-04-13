Армен Гаспарян – адвокат геноцида. Почему в России открыто призывают убивать украинцев

Публицист Гаспарян оправдывает преступления президента Путина

Слова Буча, Мариуполь, Бородянка, Макаров сейчас знает вся планета. Военные преступления России против гражданского населения в Украине шокировали Запад. Риторика мировых политиков меняется необратимо. Президент США Джо Байден уже прямо назвал действия путинских войск – геноцидом. И это самое страшное обвинение, которое существует в современной истории. За ним неизбежно последуют жесткие меры против страны – агрессора.

Портал " Сегодня" выясняет, кто и как в России оказался в первых рядах проповедников человеконенавистнической идеологии.

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Первое подозрение

Во вторник, 12 апреля, две силовые структуры – Офис Генерального прокурора и СБУ – сообщили о подозрении скандально известному российскому публицисту Армену Гаспаряну. Его подозревают в изготовлении и распространении материалов с пропагандой и призывами к геноциду (ч. 2 ст. 442 УК Украины).

Формальным поводом для этого стала книга Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков". Она увидела свет в 2017 году. Можно конечно удивляться оперативности украинской Фемиды, но лучше поздно, чем никогда...

"В своем произведении (автор – Ред.) системно продвигал утверждения о несостоятельности украинского государства, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор (Гаспарян – Ред.) призвал власти РФ провести так называемую "денацификацию" Украины, в том числе путем военных действий на ее территории и обеспечение полного внешнего контроля. Подозреваемый отметил необходимость начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. Среди его идей – фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение", – так прокомментировали ситуацию в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Но Армен Гаспарян в свое время всего лишь перенес на бумагу мыслеформы Кремля, который, в свою очередь активно продвинул его "творчество" в массы. Управление делами Президента РФ закупило эту книгу для изучения и использования в публичной деятельности должностными лицами.

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Таким образом создавалась видимость объективного идеологического обоснования имперских претензий России и, как показала жизнь, ее грядущих военных преступлений.

О чем книга

Уже в предисловии автор взял, что называется, с места в карьер. По его утверждению "нацисты Украины сначала устроили Майдан, а затем пошли войной на Донбасс, где начали истреблять мирное население".

После этого автор провел псевдоисторический экскурс, в котором отказал украинцам в праве на собственную страну, и заодно обвинил большевиков в создании искусственного образования. Крестным отцом украинского национализма Гаспарян назначил Австро-Венгерскую империю, которая таким образом пыталась ослабить позиции России.

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Также Гаспарян сумел увязать "денацификацию Украины" с трагедией Голодомора. По его мнению, "денацификация – это избавление от националистического угара. Но до тех пор, пока у вас в головах существует Голодомор, никакого освобождения произойти не может". Конец цитаты.

Автор также проводит тезис, что Украина это просто миф: "... Украина никогда не была независимой. Она всегда являлась частью России, Российской империи, Советского Союза... Затем вы начали физически убивать русских только за то, что они посмели отстаивать свое русское происхождение. Как быть с этим?".

Еще один "рецепт" от Гаспаряна по тотальной "денацификации" "предполагает не только гражданскую ломку, в ходе которой из людей придется даже силой выбивать те вздорные постулаты, которые им прививали на протяжении последних лет. Это наказание всех виновных... То есть "денацификация" предполагает наряду с прочим смену политической элиты".

Ложь, как оправдание массовых убийств

Напомним, опус Гаспаряна вышел в свет 5 лет назад и за это время мракобесие в России сделало неплохую карьеру – от сортирной литературы до официальной идеологии Кремля, о чем стало ясно из программного заявления главного пропагандистского канала России.

Речь идет о статье "Что Россия должна сделать с Украиной", которую опубликовало РИА "Новости" (сайт "Сегодня подробно анализировал этот опус в материале "Запретить слово Украина и репрессировать целое поколение – раскрыты планы кремлевских нацистов, которые удивили бы Гитлера" – Ред.).

Материал российского агентства шокировал весь цивилизованный мир и, похоже, именно такого эффекта и добивался Кремль. Западу четко по-пацански дали понять, что для властей России не существует никаких морально-нравственных законов и табу.

В статье прямым текстом говорилось о том, что решить украинский вопрос (кстати, Гитлер в свое время решал еврейский вопрос. Мир знает это решение по названию Холокост – Ред.) нужно окончательно, бесповоротно и не задумываясь о средствах.

Вот только некоторые цитаты из рецепта кремлевских мясников.

"Мясная лавка", живопись. Автор картины Семён Скрепецкий

"Помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы Украины, которая является пассивными нацистами. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как нанесение неизбежных тягот справедливой войны".

"Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями".

"Искупление вины перед Россией за отношение к ней как к врагу может реализоваться только в опоре на Россию".

"Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией".

"Украинизм – искусственная антирусская конструкция".

"Дебандеризации будет самой по себе недостаточно..., поэтому денацификация Украины – это и ее неизбежная деевропеизация".

Действенный рецепт

Армен Гаспарян, рассуждая о денацификации обратился к единственному в истории такому прецеденту. Вот что он написал пять лет назад:

"В ходе денацификации в Германии все немцы на основании добровольно-принудительного опроса были поделены на "незамешанных", "оправданных", "попутчиков", "виновных" и "виновных в высшей степени". Отказавшихся от участия в опросе лишали продуктовых карточек. Далее для каждой группы были предусмотрены специальные судебные палаты. Например, виновного могли отправить в рабочий лагерь на пять лет или приговорить к общественным работам, конфисковать у него имущество, лишить избирательного права сроком на пять лет. "Попутчики" могли ограничиться выплатами компенсаций в германский бюджет. Денежная сумма при этом могла варьироваться".

Замените здесь слово Германия на Россия, а немцев – на россиян и вы получите действенный рецепт для лечения населения на 1/6 части земного шара.

Вместо P.S.

Санкция статьи УК Украины, по которой Гаспаряну объявлено подозрение определяет такое наказание:

... 2. Публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов – наказываются арестом сроком до шести месяцев или лишением свободы сроком до пяти лет.