Ахметов назвал действия России геноцидом

Ахметова предупреждали о возможной войне, но он не покинул Киев / Коллаж "Сегодня"

Война, которую Россия развязала без какой-либо причины против Украины, – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан.

Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию "Новое Время" .

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Страшная война

"24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без единой причины и предлога, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и стариков, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине — это геноцид и военные преступления", – заявил бизнесмен.

Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду — для меня это недопустимо", – добавил Ринат Ахметов.

Помощь ВСУ

С самого первого дня войны Ахметов находится в Украине. По его словам, все усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.

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"После встречи с Президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос – почему я не поехал сразу. Вам отвечу так же, как и им – войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу вернуться – недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", – отметил бизнесмен.

Прямая речь