Активизация боевых действий на востоке: в Минобороны объяснили цели оккупантов

Оккупанты продолжают ракетно-авиационные удары / Коллаж "Сегодня"

Противник активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне. Все для того, чтобы установить полный контроль над Донецкойи Луганской областями.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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"Основная цель – это попытка разгромить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым", – говорится в сообщении.

Не прекращаются также ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины.

"Противник выполнил не менее 49 самолето-вылетов силами оперативно-тактической и дальней авиации ВКС РФ", – говорится в сообщении.

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Будет ли третья фаза войны в Украине, решит битва за Донбасс

От того, как будут развиваться военные действия на Донбассе, зависит, какой будет следующая фаза войны, рассказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Эта битва хоть и важна и судьба ее определит третью фазу войны, эта фаза будет такой же провальной, как и первая фаза. По соотношению сил и средств она не позволяет решить поставленные задачи. Единственное, чем это оправданно с их стороны, – это политическая воля, которая заставляет их военных гнать вперед, и неспособность их военных объяснить, что они не могут выполнить цели, которые перед ними поставлены" – такое мнение выразил Арестович.

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