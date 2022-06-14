Андрющенко раскрыл секрет, как оккупанты готовят Мариуполю холодную смерть

Оккупанты не спешат восстанавливать разрушенный Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае, если Мариуполь останется под российской оккупацией, то уже ближайшей зимой жителей города ожидают серьезные проблемы. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Россияне выпустили анализ по ситуации с восстановлением Мариуполя. Никакого восстановления нет, никакого тепла не было. А зима – рядом. Так что – пересказывайте близким в Мариуполе. Надо ехать из города как можно быстрее. Через Россию в цивилизованные страны и на Родину. В Мариуполе при оккупантах ничего не будет", – написал Андрющенко.

Советник мэра отметил, что россияне сообщали о начале разбора завалов, восстановлении водопровода и электроснабжения, а также о планах восстановлению разрушенного города с привлечением финансирования из Санкт-Петербурга под руководством питерских чиновников и с привлечением питерских же строительных компаний. Однако, у россиян нет никаких инвестиционных проектов, не согласованы сметы и источники финансирования, не проведены тендеры для выбора подрядчиков.

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"Что мы видим в Мариуполе сейчас? По приказу работают подразделения МЧС РФ и "ДНР", бригады волонтеров из России, к работе по разбору завалов привлекается местное население. Несмотря на утвержденные планы, на данный момент в Мариуполе массово не заводят строительные отряды и технику, а массовых поставок стройматериалов не видно", – рассказал Андрющенко.

Чиновник подчеркнул, что восстановить Мариуполь без участия крупных строительных организаций – невозможно, а в город пока такие компании не зашли.

"И без договорных отношений с государством не зайдут. И судя по всему, правовая база для финансирования восстановления Донбасса в Российской Федерации отсутствует. Вернее, эту правовую базу неспешно форматируют, считая, что время есть", – отметил он.

По словам Андрющенко, чиновники Санкт-Петербурга, на которых оккупанты возлагали надежды в вопросе восстановления Мариуполя, занимаются стандартными российскими бюрократическими процессами.

"Налицо неспешная подготовка властей города к работе. При таком подходе только к концу года удастся сформировать необходимую нормативно-правовую и организационную базу и представить на утверждение некий "инвестиционный проект" по Мариуполю. Первый квартал 2023 года, вероятно, пройдет в трудах и заботах по согласованию упрощенной схемы финансирования работ до утверждения проектно-сметной документации на основе проектов-аналогов", – подытожил Андрющенко.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разбирают завалы разбомбленного драмтеатра. Два дня подряд они вывозили тела погибших грузовиками. Теперь фактически невозможно будет установить реальное количество жертв бомбардировки драмтеатра.

Также мы писали, что в оккупированном российской армией Мариуполе есть подозрения до начала эпидемии холеры, о чем предупреждали международные специалисты.

Кроме того, сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне нанимают местных на работу "за еду". Мариупольцев хотят привлечь к разбору завалов и захоронениям погибших жителей города.