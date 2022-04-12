Анна Маляр сказала, что химатака в Мариуполе могла произойти из-за фосфорных бомб. Что имеется в виду?

Анна Маляр сообщила журналистам, что в Минобороны выясняют обстоятельства химатаки на Мариуполь. Одна из версий - отравление людей произошло из-за разрыва фосфорных бомб / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестное химическое оружие, которое применили в Мариуполе, могло быть фосфорными боеприпасами. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила на канале Украина 24 в эфире проекта FREEDOM. Заявление может вызвать замешательство: фосфорные бомбы – жестокое оружие неизбирательного действия, которое применялось в Сирии и Нагорном Карабахе. Но к химическому оружию они не относятся. Чем тогда отравились люди? Объясняем, в чем суть.

Реклама

Как действует фосфорная бомба?

Взрыв фосфорной бомбы похож на фейерверк. От центра взырва во все стороны летят "искры". Принцип действия: взрывной волной белый фосфор, которым начинен снаряд, разносит на значительую территорию. При этом фосфор самовоспламеняется – он начинает гореть при контакте с кислородом. Горящий фосфор может расплаавить металл, у человека вызывает сильные, глубокие ожоги.

Вероятно, Россия уже применяла фосфорные бомбы на Донбассе – об этом в марте сообщал глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай. О применении фосфорных боеприпасов в Мариуполе 6 апреля сообщал замкомполка "Азов" Святослав Паламарь.

Эта информация еще не получила подтверждения на официальном уровне или на уровне независимых организаций. Что и не удивительно: Мариуполь сейчас наглухо закрыт орками от остального мира. Мониторинг ситуации тут велся от случая к случаю. Как сейчас, неизвестно.

Реклама

Разрыв фосфорного боеприпаса на улице города в Сирии / Фото: REUTERS

Можно ли отравиться фосфорной бомбой?

Можно! Вместе с фосфором в результате взрыва возникают пары концентрированной ортофосфорной кислоты (той самой, что в незначительном количестве добавляют в Кока-колу в качестве консерванта). Концентрат этой кислоты – визуально выглядят как белый пар – высокотоксичное вещество, приравнивается к химоружию. Также образуется взвесь токсичного пентаксида фосфора.

Реклама

Описаны такие симптомы, возникающие у человека при отравлении соединениями фосфора:

жжение в носу и глотке;

резь и боль в глазах;

чувство стеснения в груди;

резкая болезненность за грудиной;

кашель;

обильные выделения из носа

обильное слезотечение;

слюнотечение;

тошнота и рвота;

К этому может добавляться:

сильное психическое возубждение;

невозможность ориентироваться в пространстве;

проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Полк "Азов" сообщил про такие симптомы пострадаших в Мариуполе:

гиперемия лица,

повышение артериального давления

сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз

В целом по воздействию схоже. В любом случае это скорее похоже на фосфор, чем на химоружие, такое как иприт или зарин, так как их действие значительно сильнее и угрожает жизни.

А фосфорные бомбы запрещены?

Несмотря на целый ряд международных деклараций об ограничении применения фосфорных боеприпасов, запрета на них нет. Есть ряд соглашений между странами, которые можно трактовать очень широко.

Фосфорные боеприпасы применялись:

Во время войны в Ираке 2003 – 2004 – при наступлении наступления армии США на Багдад в районе Эн-Насирия и в сражении за Фалуджу;

В 2009 – 2012 году Палестиной – во время обстрелов Израиля, в отдельных случаях.

После 2015 года Россия применяла фосфорные боеприпасы в Сирии, тогда сообщалось о многочисленных жертвах среди мирного населения.

В 2016 году – во время операции США против ИГИЛ в Ираке. Однако этот вид боеприпасов применялся лишь для создания завес и передачи сигналов.

В 2020 году Армения использовала такие боеприпасы в Нагорном Карабахе – в селе Араятлы Физулинского района.

Даже беспрецедентная жестокость России при штурме Мариуполя до сих пор не помогла оккупировать город / Фото: Полк АЗОВ telegram



Россия все еще не перешла "красные линии". Но уже цепляется за них

Поскольку фосфор не считается химическим оружием, из заявления Анны Малыр следует, что Россия еще не перешла "красные линии", которые очертило для нее НАТО. Использование химоружия – одна из таких линий.

В марте генсек НАТО Иенс Столтенбергзаявил, что применение Россией химического или биологического оружия вынудит НАТО пересмотреть свою политику в отношении войны.

"Любое использование химического оружия полностью изменит природу этого конфликта, – заявил Столтенберг 23 марта. – Наше главное послание (для россии – ред.) – использование химического оружия абсолютно неприемлемо"

В настоящее время НАТО отказывается принимать участие в активном противостоянии с Россией, опасаясь, что такое противостояние приведет к Третьей мировой войне и гибели человечества.

Но Россия уже в двух шагах от катастрофической эскалации конфликта. При этом ее действия становятся все более хаотичными и бессмысленными.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр в эфире канала Украина 24 развенчала наглую ложь России о трагедии в Краматорске.