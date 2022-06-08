Арахамия написал письмо о спасении Абрамовичем 400 тысяч украинцев – The Times

Арахамия заступился за Абрамовича в суде / Фото: Коллаж: Сегодня

Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что российский олигарх Роман Абрамович помог спасти сотни тысяч украинцев во время войны.

Как пишет британское издание The Times, об этом говорится в письме Арахамии, которое используют адвокаты Абрамовича при обжаловании в суде западных санкций против олигарха.

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Сообщается, что Арахамия указывает на "положительную роль" Абрамовича. По его словам, с помощью российского олигарха были достигнуты договоренности по "гуманитарным коридорам, с помощью которых было эвакуировано более 400 тысяч мирных жителей".

"Его усилия также привели к ряду обменов военнопленными, с помощью которых были освобождены несколько сотен человек… Абрамович продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия", – цитирует британское издание письмо Арахамии.

В свою очередь адвокаты российского миллиардера утверждают, что санкции ограничили возможности Абрамовича участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности.

Защита Абрамовича пытается доказать, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны "на ложных обвинениях о его близости к президенту Путину".

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Абрамович пытается помирить РФ с Украиной

Олигарх Роман Абрамович стал посредником в переговорах между Украиной и Россией о завершении боевых действий.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что российский олигарх играет ключевую роль в переговорах.

"По Роману Абрамовичу, это практически официальная информация, что он является посредником, который занимается обеспечением переговорной логистики между группами, которые достаточно прохладно, мягко говоря, относятся одна к другой — у нас же война. И для того чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, конструктивным и так далее, именно над этим работает Роман Абрамович", – сообщил Подоляк.

По данным расследователей Bellingcat, Романа Абрамовича и еще двух участников переговоров даже пытались отравить неустановленным химическим веществом.