Арахамия об эвакуации с "Азовстали": Это самая тяжелая операция с начала войны

Давид Арахамия прокомментировал эвакуацию с "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал видео с вице-премьером Ириной Верещук по случаю эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, была проведена "самая тяжелая операция с начала войны".

Соответствующее видеообращение Арахамия опубликовал в своем Telegram-канале.

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Как рассказал глава фракции "Слуга народа", две недели назад операция по эвакуации казалась невозможной, а неделю назад – маловероятной.

"Сейчас уже могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей с "Азовстали" прошла успешно. Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", – подчеркнул Арахамия.

В Мариуполе идет эвакуация людей с "Азовстали", в ООН ситуацию назвали очень сложной

Красный Крест подтвердил, что операция по эвакуации из Мариуполя продолжается сегодня, 1 мая. Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля. Об этом пишет CNN.

Как заявили в Международном комитете Красного Креста, операция по обеспечению безопасного прохода продолжается в координации с ООН и сторонами конфликта.

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"Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени. МККК настаивает на том, что никакие подробности не могут быть раскрыты до тех пор, пока ситуация не позволит, так как это может поставить под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя. Местные власти обсуждают с гражданскими лицами практические детали", – говорится в сообщении.

ООН также подтвердила, что сейчас идет операция по эвакуации гражданских лиц с "Азовстали", пишет Telegram-канал "Украина 24".

Пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу назвал ситуацию "очень сложной" и отказался рассказывать подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил об эвакуации граждан с "Азовстали". По его словам, первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию.

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"Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских лиц с территории завода", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что в Мариуполе до сих пор проживает около 100 тысяч человек, хотя город сильно пострадал в результате обстрелов и авиаударов российских войск.

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