Арахамия рассказал о возобновлении переговоров с РФ и назвал сроки

Арахамия рассказал о планах провести переговоры с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев может возобновить переговоры с Кремлем после контрнаступлений ВСУ. Это вероятнее всего произойдет в августе. Об этом рассказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия в комментарии "Голосу Америки".

Арахамия отметил, что возобновление мирных переговоров с Россией, когда ВСУ укрепят позиции на фронте, но на где именно он не уточнил.

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По словам Арахамии, Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции в конце августа.

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", – рассказал он.

Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Украина никогда не отказывалась от продолжения переговоров с Россией, но отказывалась принимать "российские ультиматумы". Кроме того, есть вопросы по которым наша страна никогда не пойдет на компромисс. А продолжать переговоры, пока РФ усиливает наступление на Донбассе, невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране. Также он считает, что окончание войны Украины с Россией будет "гибридным" – точка должна быть поставлена как на поле боя, так и за столом переговоров.