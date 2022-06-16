Арахамия заявил о значительном росте потерь среди защитников Украины

Арахамия заявил об увеличении потерь ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежедневно на Донбассе погибает или получает ранения до 1000 украинских военных. В среднем от 200 до 500 человек погибает. Гораздо больше раненых.

Об этом заявил глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, пишет Axios.

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Как известно, что президент Владимир Зеленский заявил 1 июня, что ежедневно погибает от 60 до 100 украинских военнослужащих. По словам Арахамии, за последние две недели это число значительно выросло.

Он добавил, что в украинской армии сейчас служат миллион человек. Кроме того, Украина имеет возможность призвать еще два миллиона. Поэтому, по словам Арахамии, у нас достаточно сил, чтобы продолжать борьбу на Донбассе.

Арахамия объяснил, что Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России в "одной из крупнейших битв 21 века".

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"У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", – добавил глава перговорной делегации.

Украина не сообщает общее количество потерь

За время полномасштабной войны было всего три сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.

Так, 12 марта президент сообщил о 1300 погибших защитниках Украины.

А 16 апреля Зеленский заявил, что погибли около 2500-3000 украинских военнослужащих.

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1 июня Зеленский сообщил, что каждый день на фронте гибнут около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.

9 июня глава Минобороны Алексей Резников заявил, что ежедневно гибнут до сотни украинских военных. Кроме того, каждый день получают ранения до 500 военных.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что количество погибших защитников Украины назовут после окончания войны, а сейчас ждать появления таких данных не стоит.