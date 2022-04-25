Арестович: Думаю, по итогам войны Луганск и Донецк вернутся под контроль Украины

Арестович рассказал, когда закончится активная фаза войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина прогонит Россию со своей территории любым способом — дипломатическим или военным, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью 24 каналу.

"Войска российских оккупантов уйдут с территории Украины. Мы прогоним их тем или иным способом: либо военным путем, либо дипломатическим благодаря переговорам", — сказал он.

По его словам, Украина получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

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"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль", — сказал Арестович.

Также советник главы ОП предположил, что активное наступление оккупантов на Донбассе продлится максимум 2–3 недели. Возможно, это означает также окончание активной фазы войны.

Война в Украине