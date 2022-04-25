Арестович: Думаю, по итогам войны Луганск и Донецк вернутся под контроль Украины

Арестович рассказал, когда закончится активная фаза войны / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина прогонит Россию со своей территории любым способом — дипломатическим или военным, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью 24 каналу.
"Войска российских оккупантов уйдут с территории Украины. Мы прогоним их тем или иным способом: либо военным путем, либо дипломатическим благодаря переговорам", — сказал он.
По его словам, Украина получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль", — сказал Арестович.
Также советник главы ОП предположил, что активное наступление оккупантов на Донбассе продлится максимум 2–3 недели. Возможно, это означает также окончание активной фазы войны.
Война в Украине
- Российские военные нанесли ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. В результате обстрелов один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести.
- В Луганской области на Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Также они обстреляли жилые дома в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горном.
- В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке. Кроме того, 5 гражданских были ранены. В Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, получившие ранения в Луганской области.
- Враг бьет без разбора в жилые районы и дома Харькова, разрушая городскую инфраструктуру. Уже разрушено 2195 домов харьковчан из восьми тысяч.
- В канун православной Пасхи оккупанты обстреляли ракетами Одессу. В результате погибли 8 мирных жителей, среди них трехмесячный ребенок, ранены 18 человек.