Арестович: Группа российских военных, вошедшая вчера в Кременную, уничтожена

Украинским защитникам в Кременной удалось уничтожить обширную группу российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

"Вокруг идут бои. Та группа, которая вчера проскочила в Кременную и заявила, что город взят, ее больше нет. Хотели повторить судьбу гостомельского десанта. В Марьинке российские войска немного продвинулись в серой зоне и гордо назвали это взятием. 3-5 км продвижения – это все, что смогли сегодня сделать оккупанты", — сказал Арестович.