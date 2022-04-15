Арестович: Крейсер "Москва" обеспечивал оборону для десанта РФ

Арестович о крейсере "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что крейсер "Москва" прикрывал с воздуха Херсонскую группировку оккупантов. На борту находилось командование штаба всей морской группировки Черноморского флота РФ. По разным данным, из более 500 человек экипажа спаслись около 14 или 50 человек.

Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"Крейсер обеспечивал противовоздушную оборону для десантных войск, на его борту находилось большое количество комплексов С-300 морского базирования, а потому "зонтик" он давал прекрасный. Кроме того, поскольку это флагман Черноморского флота РФ, на его борту находился штаб и командование флота. Именно по этим офицерам и экипажу осталось много вопросов, потому что, по разным данным, из более 500 человек экипажа спаслись около 14 или 50 человек", - сказал Арестович.

По его словам, потеря для России крейсера "Москва" будет означать облегчение положения украинской авиации на Южном направлении.

Что произошло

13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.

Вооруженных сил Украины. Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся .

. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".

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