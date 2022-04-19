Арестович назвал три задачи армии РФ в битве за восток Украины

Арестович назвал задачи оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты пытаются полностью захватить восток Украины. Однако у них это не получается.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

Реклама

Подробности

"Рубежное, Попасная, Северодонецк. Они объявили, что взяли. На самом деле не взяли, там идут уличные бои. А Кременная — это задача отрезать эти населенные пункты от большой земли", — рассказал Арестович.

Оккупанты идут в направлении Славянска и Краматорска.

"Второе направление — они от Изюма радостно топают в направлении Славянска и Краматорска. Барвенково и так далее. Тысяч 25 войска, которые хотят радостно всех победить. Район Авдеевки, чтобы сомкнуться от Изюма", — отметил советник главы Офиса президента.

Арестович добавил, что также задача врага "взять" Гуляйполе (город в Запорожской области) и Мариуполь.

Оккупант рассказал жене, как ВСУ их "крошат" под Николаевом

Украинские защитники уничтожают оккупантов под Николаевом: некоторые подразделения врага потеряли более 70% состава. Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров российских захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

Реклама

"У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то", – рассказывает оккупант своей жене.

По его словам, уцелевшие захватчики больше не верят в свою победу, у них "начала ехать крыша", а единственное, чем они сейчас занимаются, – бегут от украинских воинов.

"Высунулся – пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, перестрелка начинается. Е**ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь", – жалуется он.

И после такого уже думает не о захвате Украины, а о планах вернуться домой и разорвать контракт: "Второй раз я сюда не поеду!"

"Со своей стороны советуем ему и остальным оккупантам "сюда не ехать" действительно. Слава Украине!" – добавили в СБУ.

Читайте также