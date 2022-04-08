Арестович: Очередное вторжение оккупантов в Киев – это чистое безумие

По словам Арестовича, попытка взять Киев во второй раз - это безумные планы. / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Украины не существует безопасного места, куда бы не наносили удар российские оккупанты.

Об этом рассказал Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Нужно выбирать"

Как отметил Алексей Арестович, единственное место, куда не наносили удар оккупанты, – это Закарпатье:

"А так, то били по Львову и Ивано-Франковску – везде. Ирония заключается в том, что по нам бьют теми ракетами, которые мы передали по Будапештскому меморандуму РФ. Основные ракеты, которые сейчас летят, – это крылатые ракеты авиационного базирования, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков, не заходя в пространство. У них дальность – до 3 тыс. км, поэтому им (оккупантам. – Ред.) все равно, откуда их запускать. В этом смысле безопасных мест не существует".

По его словам, киевлянину нужно выбирать – оставаться ему в Ивано-Франковске или Киеве, когда "и туда, и туда может прилететь".

Также советник главы Офиса президента прокомментировал заявления о том, что оккупанты могут вернуться и снова напасть на Киев.

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"Попытка взять Киев во второй раз – это безумные планы, которые неосуществимы. Более идиотской военной стратегии, чем взять с кровью позиции, еле-еле их удержать, быть выброшенными отсюда военным путем и снова пытаться брать, когда для этого нужна группировка минимум такая же... А где ее взять – непонятно... И те, на кого ты нападаешь, гораздо лучше готовы к обороне... Ну, это чистое безумие".

По мнению Арестовича, если президент России Владимир Путин отдаст такой приказ, то "они кончатся гораздо раньше, чем успеют дойти до Киева":

"Я невысокого мнения о путинских стратегах, но такого идиотизма даже они, наверное, не допустят. Я думаю, что основные усилия будут сосредоточены на востоке и юге".

У оккупантов осталось 2,5 направления для наступления

Также Алексей Арестович рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.

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По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.

"Держится Мариуполь, самые жестокие бои сейчас проходят на юго-западе Луганской области— Рубежное, Попасная, Северодонецк, а также в зоне ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска, а также пытается развить наступление по линии Угледар – Марьинка. Это попытка оцепить наши войска, но я думаю, что эта попытка окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет — предупреждаю снова", — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не торопиться возвращаться в столицу. Отсрочить возвращение он просит еще как минимум на неделю.

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