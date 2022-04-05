Арестович: Оккупанты хотят взять в "кольцо" ВСУ в Донецкой области

Алексей Арестович рассказал о ситуации в Донецкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ в Донецкой области пытаются взять в окружение украинских защитников, но у них не выходит. Кроме этого, в Мариуполе продолжаются тяжелые уличные бои, но мощного наступления всеми силами там нет.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Татьяне Поповой.

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"Донецкая область – это зона, где оккупанты пытаются подрезать с юга. Это направление Угледара и Марьинки. Они также пытаются наступать на север – навстречу Изюму, чтобы создать кольцо окружения. Но у них там тоже не очень выходит. Хотя уже третий день они пытаются это сделать", – сказал Арестович.

Он также добавил, что в Мариуполе продолжаются тяжелые уличные бои.

"Наши войска там удерживают район, в котором есть старые заводы, которые взять очень непросто", - заявил Арестович.

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По его словам, наступление в Мариуполе приостановилось. Оккупанты продолжают стрелять и вести тактические действия, но мощного наступления всеми силами там нет.

Активная фаза войны должна закончиться к середине апреля

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля. Об этом он сказал в эфире телемарафона UA Разом.

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Он считает, что если до этого срока не будет мирного соглашения, то начнется партизанская война.

"Сейчас они пытаются взять Мариуполь и делать козни в зоне ООС. Это означает, что в ближайшие недели они перебросят оставшиеся части с Дальнего Востока, и они или пойдут на мирный договор, или станут. Активная фаза закончится к середине апреля, а дальше – "партизанка", которая будет доедать остатки их войск", – отметил Арестович.

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