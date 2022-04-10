Арестович: Оккупанты начали закрашивать бортовые номера кораблей, чтобы скрыть потери

Военно-морской флот РФ несет потери / Коллаж "Сегодня"

Боевые корабли Российской Федерации, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Все для того, чтобы скрыть свои потери.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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ВСУ наносят удары по военно-морскому флоту России.

"Знаете, почему это делается? Потому что они хотят скрыть потери, которые они несут. Это, конечно, не утопленные корабли, но повреждения так точно. Из-за того, что они бывают однотипны, они хотят скрыть то, какой корабль был поражен. Это значит, что мы бьем их военно-морской флот", – утверждает Алексей Арестович.

Потери РФ

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:

личный состав – около 19 300 человек,

танки ‒ 722 ед,

боевые бронированные машины ‒ 1911 ед,

артиллерийские системы – 342 ед,

РСЗО – 108 ед,

средства ПВО – 55 ед,

самолеты – 152 ед,

вертолеты – 137 ед,

автомобильная техника – 1384 ед,

корабли / катера – 7 ед,

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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