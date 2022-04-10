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Арестович: Оккупанты начали закрашивать бортовые номера кораблей, чтобы скрыть потери

10 апреля, 14:18
Украинские вооруженные силы наносят удары по военно-морскому флоту России

Военно-морской флот РФ несет потери / Коллаж "Сегодня"

Боевые корабли Российской Федерации, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Все для того, чтобы скрыть свои потери.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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ВСУ наносят удары по военно-морскому флоту России.

"Знаете, почему это делается? Потому что они хотят скрыть потери, которые они несут. Это, конечно, не утопленные корабли, но повреждения так точно. Из-за того, что они бывают однотипны, они хотят скрыть то, какой корабль был поражен. Это значит, что мы бьем их военно-морской флот", – утверждает Алексей Арестович.

Потери РФ

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков:

  • личный состав – около 19 300 человек,
  • танки ‒ 722 ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 1911 ед,
  • артиллерийские системы – 342 ед,
  • РСЗО – 108 ед,
  • средства ПВО – 55 ед,
  • самолеты – 152 ед,
  • вертолеты – 137 ед,
  • автомобильная техника – 1384 ед,
  • корабли / катера – 7 ед,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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