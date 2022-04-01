Арестович: По Белгороду могли ударить российские войска

Арестович заявил, что всю ответственность за то, что происходит на территории РФ, несет руководство РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинской стороне ничего не известно о взрывах в российской Белгороде.

Об этом он рассказал в эфире программы "Фейгин LIVE".

Реклама

Подробности

"Белгород — это место, где концентрируются войска, которые перебрасываются под Изюм, там промежуточная база. Пополняются боеприпасами, восстанавливаются, заправляются и едут туда по большому кругу — от Купянска на Изюм и пытаются атаковать наши войска. И с ними там что-то начало происходить. То склад боеприпасов, то склад топлива, то "точку" собьют над городом откуда-то, по заявлениям российской стороны", — сказал Арестович.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что Украине о событиях в российском городе ничего не известно.

"Сразу скажу, что нам об этом ничего не известно, кроме официальных сообщений российской стороны. И мы думаем, что всю ответственность за то, что происходит на территории РФ, несет руководство РФ... Может, кто-то курил в неудачном месте, а вертолеты мимо летели. Может, это русские войска ударили. Выдать за какую-то диверсию, а затем, чтобы не ехать на украинскую территорию — я их понимаю, они здесь обычно умирают. Какая-то беда там творится уже третьи сутки. Нас там точно нет, я бы проверил технику безопасности", — отметил Арестович.

Взрывы сегодня

Российские прокремлевские СМИ сообщают, что в Белгородской области упал снаряд. По их информации, "выпущенный со стороны Украины снаряд" упал в селе Никольское Белгородской области.