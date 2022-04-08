Арестович: После войны Россия снова нападет на Украину – это 99%

Алексей Арестович: "Путин попытается реализовать второй раунд, чтобы поквитаться с Украиной". Фото: коллаж "Сегодня"

После завершения войны с Украиной Россия может повторить попытку вторжения. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале Украина 24.

По его словам, после того, как в Украине наступит мир, жизнь в нашей стране будет похожа на жизнь в Израиле, в котором на протяжении многих лет звучат воздушные тревоги и люди находятся в постоянной готовности к атакам.

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"Я практически уверен, что мы теперь будем постоянно жить в серии ограниченных инцидентов, мелких стычек. То, что они в течении года, двух или еще нескольких лет попытаются реализовать второй раунд, поквитаться, это 101%. Ну хорошо, 99", – заявил Арестович.

В то же время советник Офиса Зеленского отметил, что следующее нападение России уже не будет столь масштабным, так как у нее не хватит для это сил.

"Например, мы сейчас отстоим Мариуполь, попытка его взять – вполне возможна. Попытка нас отрезать от Азовского моря – вполне возможна. Новая попытка взять Харьков – возможна. Пограничные инциденты. Мы новый Израиль в этом смысле. Вот так теперь придется жить, растить детей и строить планы", – подытожил Арестович.

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Ранее Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин желает завершить войну с Украиной, но не хочет выглядеть проигравшим.

Также, по его словам, очередная попытка оккупантов вторгнуться в Киев окажется безумием.