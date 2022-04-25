Арестович: Потери среди мобилизованных РФ на оккупированном Донбассе страшные

Арестович о потерях оккупантов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на оккупированной территории Донбасса военные РФ проводят принудительную мобилизацию. Людей бросают на штурм впереди российских позиций, а потери среди мобилизованных – колоссальные.

Об этом Арестович рассказал в эфире 24 канала.

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"Людей бросают на штурм впереди российских позиций. Там страшные потери, которых сосчитать невозможно. Тысячи погибших среди этих мобилизованных", – заявил Арестович.

Он добавил, что сейчас изрядно разорваны и подразделения так называемой народной милиции оккупированной Донецкой области, она почти прекратила существование. Отдельные российские войска продолжают атаку, но потерь у них по 40 – 60% на подразделение.

"Но надеяться на сопротивление там невозможно, ведь 8 лет все зачищали. Другое дело, что они в ближайшее время не могут составлять какую-либо военную силу, россияне "израсходовали" их на бессмысленную атаку впереди своих войск", – сказал Арестович.

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Наступление РФ на Донбасс закончится в ближайшие недели

Через две-три недели российские военные закончат наступление на Донбасс и благодаря этому, вполне возможно, закончится активная фаза войны. Все из-за того, что армии РФ нечем будет наступать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет meduza.

"Через две-три недели закончится наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать", – говорит Арестович.

По словам советника главы Офиса президента, уже сейчас армия РФ воюет последними оперативными резервами.

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"То, что они сейчас собрали, — это предпоследние оперативные резервы. Есть еще в районе Белгорода — Валуек где-то 15 тысяч войска. Но это несчастные, которые вышли из-под Киева, Сум и Чернигова, — у них психология расстрелянных. Они очень не хотят воевать", – добавил Арестович.

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