Арестович: Путин хочет закончить войну – есть несколько признаков

Арестович: "Путин хочет закончить войну". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин желает завершить войну с Украиной, но не хочет выглядеть проигравшим. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале Украина 24.

По словам Арестовича, о желании Путина завершить войну свидетельствует ряд признаков. В частности, заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что российские войска несут значительные потери и Россия надеется на мирное соглашение с Украиной.

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"Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации", – сказал советник главы Офиса президента.

По его словам, Россия жаждет мирного соглашения даже больше, чем Украина и попытается завершить войну до того, как ВСУ получат от Запада тяжелое вооружение, которое позволит нашим бойцам перейти в активное наступление.

"Когда 4 марта Совет Федерации не объявил всеобщую мобилизацию, стало понятно, что они проиграли. Они это поняли. А когда объявили, что не хотели штурмовать Киев, а всего лишь отвлекали наши силы, стало понятно, что они проиграли на шести оперативных направлениях", – добавил Арестович.

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Советник главы Офиса Зеленского уверен, что сейчас главная задача Кремля – сделать так, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-то силовой позицией.

"Они хотят прийти на переговоры с каким-то более укрепленными позициями, чем есть сейчас, когда они не достигли ни одной оперативной цели из тех, которые они ставили на войне. Путину нужно хоть что-то взять. Мариуполь или зону ООС. Он не может себе позволить приехать на переговоры, тотально проиграв. Он приедет торговаться об условиях своего проигрыша", – говорит Арестович.

По его мнению, в случае, если переговоры не будут успешными для России, в Кремле все равно будут говорить, что все цели "спецоперации" достигнуты.

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"Будут заявлять, что Украина не идет в НАТО. Не важно, что НАТО нас не берет, они преподнесут, как буд-то они этого добились. Будут рассказывать, что они нас демилитаризировали – разбили все военные аэродромы, нанесли потери националистическим батальонам, уничтожили всю авиацию. Они ж это уже заявляют. То, что она их каждый день бомбит – это дело другое", – подытожил Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам Алексея Арестовича, очередное вторжение оккупантов в Киев окажется безумием.

Также Алексей Арестович рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.