Арестович раскрыл планы РФ под Изюмом: изначально провальная операция

Арестович заявил, что Изюм остается направлением основного удара оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Изюм остается направлением основного удара, но россияне проваливают наступление. Так считает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом он сказал телеведущему Андрею Булгарову в эфире общенационального марафона на YouTube-канале "Україна24".

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По словам Арестовича, под Изюмом оккупанты пытаются взять ВСУ в кольцо между Рубежным, Авдеевкой и Краматорском, а точнее – Барвенково. Российские войска двигаются со скоростью примерно километр в сутки.

"С военной точки зрения – это ничто. Но для родственников наших военных, которые погибают там в окопах под обстрелами, это слабое утешение. С точки зрения государства – россияне провалили это наступление. Оно им не удается", – сказал Арестович.

Он привел жестокую военную арифметику: оккупанты разменивают одного погибшего украинского защитника на пять своих солдат.

"Они имеют небольшие тактические успехи за счет оперативных потерь. Это глупо, мы их предупреждали в эфирах, по соотношению сил и средств эта операция изначально была провальной. Но их гонит политическая воля их диктатора: российские военные понимают, что операцию нереально выполнить, но вынуждены ее выполнять", – отметил Арестович.

Он рассказал о случаях расстрелов российских солдат, которые отказались идти в бой:

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"У них нет информации, они видят ее туннельно, только на поле боя, где командир говорит "Вперед!", и что тут поделаешь. Ну и наконец, Дворникова поставили не просто так – это новый Жуков, который способен гнать войска вперед, не жалея их".

Так или иначе, россиянам не хватает умения и сил, чтобы реализовать те задачи, которые перед ними ставит их военное руководство, убежден Арестович:

"Преимущество россиян – это артиллерия и авиация, но у них не хватает мотивированной пехоты. У нас хватает пехоты, но не хватает тяжелого вооружения. Пока ситуация такова, россияне будут нас притеснять просто за счет численности войск".

В этой ситуации украинские защитники отходят, иногда не успевают и несут большие потери. По словам советника руководителя ОП, утешает только одно – потери россиян в разы больше.

"Ситуацию переломит поступление тяжелого вооружения в Украину. Над этим работает президент Зеленский, глава ОП, глава парламента и глава парламентского большинства, Министр обороны, Главком. Я так же общаюсь с представителями парламентских кругов США. Мы постоянно говорим о том, что нам важен ритм поставок, чтобы успевать к правильному времени в правильное место", – добавил советник руководителя ОП.

Арестович подчеркнул, что поставки вооружения имеют смысл только тогда, когда они своевременны:

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"Таким образом, мы передаем нашим зарубежным партнерам эмоциональный опыт того, что происходит. К слову, в политике он очень работает".

Арестович оценил возможность ядерной войны

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович убежден, что значимость ядерного оружия преувеличена.

Он признался, что считает разговоры Кремля о применении ядерного оружия "больше медийной штукой":

"Ну вот смотрите, разрушения в Мариуполе такие, будто по нему использовали пять-шесть тактических зарядов, по меньшей мере. Но наши силы противостоят, бьется Мариуполь, власть не сдается".

Арестович провел аналогию, мол, окопанным украинским войскам ядерное оружие по силе поражения, словно мощный авиационный удар.

"Сейчас войска под Изюмом получают по пять авиаударов в день, то есть они не сломаются, народ тоже. А дальше что? Только разве что массировать эти удары, потому что одиночные ничего не дадут", – рассказал он.

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