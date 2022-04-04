Арестович рассказал, когда оккупанты начали зверствовать в Ирпене и Буче

Алексей Арестович: "Ужасные преступления были совершены на протяжении последних двух недель". Фото: коллаж "Сегодня"

Массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами начались за две недели до их отступления от захваченных населенных пунктов Киевской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

Как отметил Арестович, сразу после захвата Бучи и Ирпеня российские военные особо не зверствовали и, судя по состоянию тел (убитых мирных жителей. – Ред.), ужасные преступления были совершены на протяжении последних двух недель.

Реклама

"Сначала были малые количества убийств. Массовые – начались, когда они поняли, что наступать не будут, а скорее всего будут уходить", – сказал советник главы Офиса президента.

По его словам, узнав о скором отступлении, российские военные начали грабить, насиловать и убивать жителей захваченных городов.

"Те, кто наступают, обычно трофеи не берут. Ты же с ковром под мышкой не пойдешь наступать на Киев. А вот отступающие – можно захватить блендер, стиральную машинку, кольцо, сережки и т.д. Когда они поняли, что начнут отступать и терять нечего, они начали все это исполнять", – отметил Арестович, добавив, что большая часть преступлений была совершена в Буче.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Также мы информировали, что по словам главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, казни мирных украинцев были частью плана Путина.

Зверства российских оккупантов под Киевом