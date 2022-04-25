Арестович рассказал, когда ВСУ могут пойти в наступление

Алексей Арестович рассказал, чем закончатся попытки России оккупировать Херсонскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне могут попытаться объявить о создании квазиреспублики в Херсонской области и объединить ее в "округ" России вместе с Крымом. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью 24 каналу.

Он подчеркнул, что в таком случае Украина выйдет из переговоров и продолжит боевые действия с максимальной интенсивностью.

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По мнению Арестовича, если бы Россия попыталась объявить очередную оккупацию части территории Украины, на это отреагировали бы на Западе. Наши партнеры увеличили бы военную помощь Украине, а также ужесточили санкции против России. В частности, речь идет о введении нефтяного эмбарго, что нанесет существенный удар по экономике России.

Арестович напомнил, что уже в ближайшие дни в США будут голосовать за фактически неограниченные поставки оружия Украине и введение шестого пакета санкции против РФ. Российская армия не сможет создавать резервы, а украинская армия будет получать огромную помощь с Запада.

"В течение месяца на поле боя сложится преимущество Вооруженных Сил Украины, по крайней мере, на отдельных направлениях. И тогда мы пойдем в наступление", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Война в Украине