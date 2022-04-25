Арестович рассказал, когда ВСУ могут пойти в наступление

Алексей Арестович рассказал, чем закончатся попытки России оккупировать Херсонскую область / Фото: Коллаж: Сегодня
Россияне могут попытаться объявить о создании квазиреспублики в Херсонской области и объединить ее в "округ" России вместе с Крымом. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью 24 каналу.
Он подчеркнул, что в таком случае Украина выйдет из переговоров и продолжит боевые действия с максимальной интенсивностью.
По мнению Арестовича, если бы Россия попыталась объявить очередную оккупацию части территории Украины, на это отреагировали бы на Западе. Наши партнеры увеличили бы военную помощь Украине, а также ужесточили санкции против России. В частности, речь идет о введении нефтяного эмбарго, что нанесет существенный удар по экономике России.
Арестович напомнил, что уже в ближайшие дни в США будут голосовать за фактически неограниченные поставки оружия Украине и введение шестого пакета санкции против РФ. Российская армия не сможет создавать резервы, а украинская армия будет получать огромную помощь с Запада.
"В течение месяца на поле боя сложится преимущество Вооруженных Сил Украины, по крайней мере, на отдельных направлениях. И тогда мы пойдем в наступление", – подчеркнул советник руководителя ОП.
Война в Украине
- Российские военные нанесли ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. В результате обстрелов один человек погиб, еще семь получили ранения разной степени тяжести.
- В Луганской области на Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Также они обстреляли жилые дома в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горном.
- В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской громады и 1 в Новомихайловке. Кроме того, 5 гражданских были ранены. В Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, получившие ранения в Луганской области.
- Враг бьет без разбора в жилые районы и дома Харькова, разрушая городскую инфраструктуру. Уже разрушено 2195 домов харьковчан из восьми тысяч.
- В канун православной Пасхи оккупанты обстреляли ракетами Одессу. В результате этого преступления армии РФ погибли 8 мирных жителей, среди них трехмесячный ребенок, ранены 18 человек.