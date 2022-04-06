Арестович рассказал о наступлении оккупантов от Изюма: Там жестокое месиво

Российские оккупанты пошли наступление от Изюма в сторону Славянска и Краматорска. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты пошли в наступление от Изюма в сторону Славянска и Краматорска Донецкой области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Пошли в наступление от Изюма в сторону Славянска и Краматорска. Продвинулись даже чуть-чуть. Там сейчас месиво такое жестокое идет", – сказал Арестович.

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По его словам, враг начал наступление с юга и севера.

"Честно говоря, весьма жиденько (наступают – Ред.), ожидали побольше. Но двигаются", – отметил советник главы Офиса Зеленского.

Он также добавил, что во время наступления захватчиков, бойцы 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ при помощи противоракетного комплекса "Стугна" сбили новейший российский вертолет Ка-52.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что военные РФ в Донецкой области пытаются взять в окружение украинских защитников, но у них не выходит. Кроме этого, в Мариуполе продолжаются тяжелые уличные бои, но мощного наступления всеми силами там нет.

Также мы информировали, что по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.