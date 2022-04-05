Арестович рассказал о новых фактах зверств российских военных в Киевской области

Алексей Арестович: "После разминирования следователи обнаруживают новые эпизоды"

В Киевской области правоохранители фиксируют новые факты зверств российских оккупантов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, преступления расследует Офис генерального прокурора Украины.

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"Созданы оперативно-следственные группы, которые собирают все эпизоды. Проблема в том, что все заминировано и много неразорвавшихся боеприпасов. Но, после того, как разминируют новые участки и заходят следователи, они обнаруживают новые эпизоды", – говорит Арестович.

Он отмечает, что правоохранители фиксируют очередные факты жутких преступлений.

"Изнасилованные 10-летние дети. Изнасилованные девушки, которых потом танком переезжали не один раз. Нашли семью, которую расстреляли. Остановили, вывели из машины, расстреляли, облили бензином и пытались сжечь", – рассказал Арестович.

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Советник главы Офиса президента подчеркнул, что все преступления фиксируются, расследуются и виновные будут наказаны.

"Будет трибунал, я в этом уверен", – подытожил он.

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Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Алексей Арестович заявлял, что всех российских военных, причастных к массовым пыткам, изнасилованиям и убийствам мирных жителей Бучи и Ирпеня, ждет точечная месть.

Тем временем в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Также мы информировали, что российские захватчики убивали и пытали людей в Киевской области с ведома командования. По словам Алексей Арестовича, о преступлениях знали все военные РФ – от рядового до генерала.

Кроме того, стало известно, что российские оккупанты массово насиловали украинских женщин, после чего вешали их и сжигали.