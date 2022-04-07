Арестович рассказал, почему украинцев заранее не предупредили о нападении России

Алексей Арестович заявил, что перед началом войны у властей был сложный выбор / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинцев заранее не предупредили о начале войны с Россией, чтобы не спровоцировать панику, парализующую страну. Властям пришлось делать очень сложный выбор.
Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Почему нельзя было объявить в Украине, когда мы уже точно знали, что Россия нападет? Потому что начался бы массовый исход беженцев. Они бы забили все дороги. Это было бы 8-10-12 миллионов человек. И армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич. Это очень желательная ситуация для российского военного руководства", – сказал советник главы ОПУ.
По его словам, в этой ситуации Украина могла проиграть "войну и все Левобережье".
"С левого берега пошли бы на правый, 50 мостов всего в Украине. Было бы забито все, никоим образом мы не справились бы с этой ситуацией. Единственный выход – танками давить собственных граждан и расстреливать, чтобы пройти через мосты", – пояснил он.
Как отметил Арестович, "мы не вытягивали войну, если бы мы объявили заранее, что война начнется".
"По самым скромным подсчетам, 12-16 миллионов беженцев было бы. Ни одна логистическая система не удержала бы этого. Это была бы массированная паника, массированный беспорядок, причем в состоянии, когда войны еще нет, она необъявлена, нет еще чрезвычайного положения. Куча обвинений и спекуляций, куча политических криков. Была бы такая мешанина и хаос, которые не позволили бы ни подготовиться, ни мобилизоваться, ни перебросить войска с запада на восток", – заявил он.
По словам советника главы ОПУ, это был "очень трудный выбор между плохим и очень плохим".
Арестович: у оккупантов осталось 2,5 направления для наступления
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также рассказал, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали российские оккупанты, осталось всего два с половиной.
По его словам, это зона ООС, Луганская область и Мариуполь, где еще недавно противник наступал, а сейчас пытается удержать позиции.
"Держится Мариуполь, самые жестокие бои сейчас проходят на юго-западе Луганской области— Рубежное, Попасная, Северодонецк, а также в зоне ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска, а также пытаются развить наступление по линии Угледар – Марьинка. Это попытка оцепить наши войска, но я думаю, что эта попытка окажется бесполезной. Слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет — предупреждаю снова", — отметил советник руководителя ОП.