Арестович рассказал, ударит ли сейчас ВСУ по Крымскому мосту

Арестович об ударе ВСУ по Крымскому мосту.

Удар по Крымскому мосту сейчас вряд ли целесообразен, хотя это и возможно, однако в будущем Украина перейдёт к другим целям.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"По мере приближения HIMARS, М270 мы перейдём к другим целям. С оперативных мы спустимся на оперативно-тактические, а если хорошо накопится, то до тактических", — сказал он.

Вероятность удара по Крымскому мосту

Украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста. В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина заявляют о "гарантированной" безопасности моста.

Военный эксперт Олег Жданов оценил перспективы удара по Крымскому мосту и освобождения полуострова. Также он рассказал, каким оружием Украина может разрушить мост из Крыма в Россию.