Арестович: РФ попытается захватить "Азовсталь" до 9 мая

Арестович о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг сейчас пытается добить защитников "Азовстали". Россияне попытаются захватить предприятие до 9 мая.

Об этом сообщил Советник главы Офиса президента Алексе Арестович на брифинге.

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"Я думаю, что они пытаются это сделать до 9 мая, чтобы принести Владимиру Путину президенту РФ "подарок на блюдечке", но будем надеяться, что это не получится", – говорит он.

По его словам, защитники "Азовстали" ведут очень не равный бой с преобладающими силами противника, который использует и дальнюю авиацию, и армейскую авиацию, и фронтовую авиацию, и танки, и наземную артиллерию, и огонь с кораблей.

Он добавил, что власти прилагают огромные усилия, чтобы помочь воинам "Азовстали" политико-дипломатическим путем: он единственно возможный.

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Ракетный удар по Киеву

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

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