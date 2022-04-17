Арестович: Россия рассматривает четыре варианта выхода из войны с Украиной

Алексей Арестович рассказал о планах Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль ищет стратегию, как выйти из войны с Украиной — об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, российская власть сейчас рассматривает четыре варианта:

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военный переворот в РФ;

вскрытие "заговора", то есть военный переворот наоборот;

попытка ядерного шантажа: ударить тактическим ядерным оружием, чтобы включился весь мир и пытался погасить конфликт;

довести ситуацию до ядерного шантажа в информационном противостоянии.

"Накачать всех угрозой ядерной войны, чтобы у всех глаза на лоб полезли, а потом сказать – "нет, вы знаете, мы помирились". Такой трюк проделали в 14-ом году. Когда Суркова спросили, почему прекратили "русскую весну", он сказал: "Вы же не хотите всерьез ядерной войны с НАТО, правильно?" – и патриоты утерлись. Так же может быть и сейчас", – сказал Арестович.

По его мнению, россияне могут применить одновременно несколько этих вариантов или сразу все.

Потери РФ

Также Арестович рассказал, что потери российской армии в войне с Украиной в 8-10 раз больше, чем потери ВСУ. Россия потеряла более 20 тысяч военных. По его словам, украинская власть точно знает наши потери до каждого человека, и позже они будут обнародованы.

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Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что потери украинской армии составили от 2500 до 3000.

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