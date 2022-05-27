Арестович "сломался"? Почему главный успокоитель страны начал пугать

Что заставило Арестовича сменить "успокоительную" риторику? / Фото: Коллаж: Сегодня

Начиная с 25 мая в речах Алексея Арестовича, который уже стал героем главных успокоительных мемов войны, начали звучать тревожные нотки.

Сначала были маты

Пожалуй, первый срыв всегда предельно спокойного Алексея Николаевича (пора уже и отчество его узнать) случился, когда он комментировал предложения некоторых стран Украине отказаться от части территорий в пользу РФ.

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Арестович, правда, не захлебывался пеной у рта и даже предупредил зрителей прямого эфира, что сейчас начнет материться. Но выглядел он необычно нервно, говоря:

Я сегодня страшно злой, глядя на всё это. А не пошли бы вы на**й, долбо*бы, бл**ь?! С такими предложениями, бл**ь, немножко поторговать украинской территорией? Вообще о*ерели там, бл**ь? У нас кровь, у нас дети умирают… Выкусите, бл**ь! Никогда такого не будет!

Для образа успокоительного Арестовича это уже выглядело резковато. Но дальше тревоги только прибавилось.

"Мы едва выгребаем"

В том же эфире советник главы ОП намекнул, что на Донбассе сейчас очень тяжелая ситуация для украинских войск и возможен "новый Мариуполь".

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Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем…

И жесткое, бескомпромиссное по своей сути объяснение всего этого:

Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон – Запорожье…

И на следующий день Арестович продолжил бомбить непривычными "страшилками":

По непроверенным данным, российская армия захватила Лиман. Причем, то, как она его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это подтверждает возросший уровень оперативного управления и умений российской армии…

Идем к психологу…

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"Арестович закрыл отдушину и открыл окно, ведущее в реальность"

Даже наши читатели начали писать в комментариях соцсетей, спрашивая: "Что случилось с Арестовичем? Кто его сломал? Он уже два дня нас пугает, а не успокаивает... Не заболел ли?"

Автор этой статьи связался с Алексеем через мессенджер и попросил ответить на вопросы растревоженных украинцев. Арестович вопросы прочитал, но пока не ответил. Мы всё понимаем – работы полно, подождем…

А пока Алексей Николаевич "чинится", мы взяли на себя смелость успокоить читателей сами – и пошли к психологу.

Образ Арестовича за эти три месяца войны стал некоей "успокоительной пилюлей", "отдушиной", которая сотням тысяч, а то и миллионам украинцев успешно помогала, – говорит практический психолог, кандидат психологических наук Елена Сысоева. – Кто бы что ни говорил, но его речи несли в том числе и психотерапевтическую составляющую для многих.

То спокойствие, с которым он говорил, его тембр, ирония и, конечно, позитивные новости вселяли надежду во многих людей. И у этих людей сложился некий стереотип, появились ожидания от Арестовича – послушать, чтобы успокоиться. От него не ждут жестокой реальности, – объясняет психолог.

Почему он так резко "сменил курс"?

Арестович – тоже человек. Он не робот. По его реакции можно предположить, что Алексей сам сейчас в сильном напряжении.

Также, мне кажется, он теперь пытается изменить ожидания людей. Помните, он когда-то говорил, что придет время – вы станете нас ненавидеть, а "главные ваши кумиры – Ким, Арестович – уже не будут вызывать никакого эффекта…"

То самое "психологическое" видео Арестовича, снятое 2 месяца назад:

Видимо, Алексей решил, что пришло время закрыть отдушину и открыть окно, ведущее в реальность. Потому что не могут быть речи победоносными всегда…

Одним словом: пришло время "приземляться".

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