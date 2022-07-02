Арестович спрогнозировал, будут ли ВСУ возвращаться на Змеиный

Алексей Арестович рассказал, что будет на острове Змеиный. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины вряд ли будут занимать освобожденный от российских оккупантов остров Змеиный. По его словам, в противном случае для ВСУ Змеиный может превратиться в Чернобаевку.

Об этом Арестович сообщил в интервью Фейгин LIVE.

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"Вооруженные силы Украины вряд ли Змеиный будут занимать. Скорее всего, мы прилетим туда, обозначим флаг какой-то. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна", – сказал он.

Арестович заявил: "Зачем повторять их ошибки? Поставить туда гарнизон, чтобы его сносили? Это идиотизм, перечеркнуть все достижения. Главное, чтобы их там не было".

Он добавил, что освобождение Змеиного не означает возобновление возможности транзита из украинских портов.

"Это увеличило безопасность в северо-западном регионе (Черного моря ), нанесло большое моральное поражение в РФ", – подчеркнул Арестович.

Отступление РФ из Змеиного не прекратит морскую блокаду

Военные аналитики американского Института изучения войны считают, что поражение России на острове Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за устранения с острова российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

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"Однако само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут нацеливаться на украинские грузы, а также на остальные корабли", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Минобороны РФ пыталось выдать побег из Змеиного за "жест доброй воли".

Кроме того, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему побег россиян из Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы".