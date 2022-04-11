Арестович спрогнозировал новые наступления РФ через 10-13 лет

Арестович о возможных атаках оккупантов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее десятилетие РФ может пойти еще на несколько новых столкновений с Украиной, но не такие масштабные. Через 10-13 лет РФ может еще раз попытаться захватить Харьков или Мариуполь.

Об этом Арестович сказал в интервью YouTube-каналу Центр.

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"Она найдет (Россия. — Ред.) или с Путиным, или с Навальным до 35 года. 32-35 года — у нас будет минимум еще два-три раунда с Россией. Не такие масштабные, хотя один тоже будет большой. И два маленьких. — пограничные инциденты, попытка захватить Харьков, отдельно — Мариуполь. С вероятностью 95% будет", — говорит Арестович.

Он не исключает смены во власти РФ, однако это не означает, что идейно-политические столкновения с Украиной прекратятся.

"Конечно, всякое может случиться, может прийти какой-нибудь либерал… Там Путин лег, олигархи выбрали либерала. Тогда будет конкуренция информационная, экономическая, спецслужб. И военная тоже, но без прямой войны. Все равно это страшная драка цивилизационная", — сказал Арестович.

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Россия направила в Украину свою последнюю армию

Россия направила в Украину свои последние войска. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Тронулась 5 армия с Дальнего Востока. Это последние воинские подразделения, которые еще оставались на территории РФ. Больше у России нет, все", – сказал Арестович.

По его словам, 5 армия отправилась на помощь войскам оккупантов для атаки на Донецком направлении.

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