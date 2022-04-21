Арестович: У российской армии 4 главных врага

Арестович о врагах оккупантов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у армии РФ есть четыре внутренних врага. Первый враг военных – российское политическое руководство, второй – российское командование операций, а третий и четвертый – "дороги и дураки".

Об этом Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Ну российская армия старается. Они старательно пытаются делать все, как учили в "акамедиях", наступают героически там, туда-сюда. Но у российской армии есть четыре врага. Первый – это российское политическое руководство. Второй – российское командование операций. А дальше еще два врага – "дороги и дураки". Поэтому ВСУ пытается встретиться с российской армией так уже вот по-настоящему, но те все добираются-добираются и никак не могут пройти первых четыре препятствия", – заявил Арестович.

По его словам, сейчас история с наступлением сместилась в область российских информационных операций, а люди в РФ, которые за это отвечают, делают это крайне неумело.

"Если коротко по оперативной обстановке – продвижения особого нет. Да и не "особого", а вообще нет никакого продвижения", – сказал Арестович.

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Когда закончится война в Украине

Ракетные удары по территории Украины будут наносить до конца войны. Россия планирует это делать еще не меньше, чем месяц. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона "UAРазом".

По его словам, в этом плане у украинцев не должно быть никаких иллюзий.

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"Ракетные удары по нашим городам будут до последнего дня войны и безопасных мест сейчас не существует. Очень много еще ракет, они в основном бьют ракетами воздушного базирования, которые, в частности, Украина передала по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается", – рассказал Арестович

Он добавил, что таких ракет у России еще сотни.

"А учитывая, что в ракетном залпе обычно 5-10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось", – отметил Арестович.

Советник главы ОП считает, что часть ракет Россия оставит на "страшную войну с НАТО".

"Но я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле", – добавил он.

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