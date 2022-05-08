Арестович заявил, что ядерного удара по Киеву не будет

Арестович рассказал, почему Россия не нанесет ядерного удара по Киеву/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что РФ не ударит по Украине ядерным оружием.

Об этом он заявил в интервью на Youtube-канале "Фейгин Live".

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"Кристина Квин сегодня вернулась с американскими дипломатами в посольство Соединенных Штатов в Киев, чем окончательно закрыла вопрос возможного ядерного удара по Киеву", — сказал Арестович.

Долгожданное возвращение

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и группа американских дипломатов вернулись в посольство в Киеве. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России. Визит дипломатов приурочен ко Дню памяти и примирения в Европе, который отмечают 8 мая.

"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда на День Победы в Европе. Слава Украине! Мы — вместе с Украиной", — говорится на странице посольства США в Украине в Twitter.

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