Аваков готов застрелить Киву

Аваков бы покончил с Кивой/Фото: коллаж: "Сегодня"

Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ОПЗЖ, Байден и британская разведка знали о начале войны. Также он отметил, что застрелил бы Илью Киву.

Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Україна24".

Реклама

Подробности

О начале войны знали не только западные партнеры Украины, но и представители пятой колонны Кремля – политсила ОПЗЖ, считает Арсен Аваков. С ее экс-представителем Ильей Кивой бывший глава МВД Украины разговаривать не стал бы:

"Если бы у меня была возможность, я бы его застрелил. Думаю, так поступил бы любой человек с оружием в руках".

По мнению Авакова, именно так стоит поступать с любым предателем.

"В 2014-2015 году в Дебальцево Кива вел себя отважно и антироссийски, это было очевидно. Если взять его высказывания тех лет, не уверен, что удастся найти более радикальные", — считает Аваков.

По мнению Авакова, в жизни Кивы позже появился Медведчук, деньги и желание выступать на российском ТВ.

Реклама

"В итоге, мы его видим там, где он сейчас находится. Негодяй призывает бомбить украинские города атомной бомбой. Это не человек уже, а сущность, которой нужно гореть в аду. Убежден, с ним так и произойдет, вне зависимости от того, кончит ли он от руки украинского патриота или от руки русских, которым будет выгодно так с ним поступить. Такова его судьба", — отметил Аваков.

Арсен Аваков напомнил, что именно такая участь постигала множество предателей:

"Меня волнует только возмездие. Оно для таких людей обязательно, это, может быть, бесчеловечно или негуманно. Кто-то скажет мне, как ты такое говоришь. Ты же еще вчера с ним рядом стоял и фотографировался".

Аваков предположил, что также найдутся те, кто упрекнут его в том, что он даже хвалил Киву.

"Только я говорил "молодец" не этому Илье Киве. А тому, который людей из Дебальцево эвакуировал из подвалов и сажал в автобусы. А этому, который предлагает добивать людей атомной бомбой — он мой враг настолько, что я готов, чтобы было возмездие для него", — сказал Аваков.

По словам Авакова, Кива живет в долг совести:

Реклама

"Он паразитирует. Сядь ты где-нибудь тихо и думай, что тебя никто не тронет, как сидят некоторые члены ОПЗЖ в других странах. Нет же, он активно пытается "продавать" свой народ. Пусть его Бог покарает за это. А если Господь отдаст нам в руки эту десницу, мы сами это сделаем".

Аваков посоветовал Путину ждать суда в Гааге

Аваков пожелал бункерному вождю судьбу человека, который, закутавшись в плед, ожидает суда в Гааге.

"Путин (на параде ко Дню победы. – Ред.) сел на стульчик среди ветеранов с одеялком, прикрыв коленки. Именно такой должна быть его судьба в ближайшее время – сидеть закутанным в одеялко на скамеечке, и обязательно чтобы она была на международном суде", – сказал Аваков.

Читайте также