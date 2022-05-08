Авиаудар по школе в Луганской области: под завалами нашли тела погибших

Последствия обстрела школы в Белогоровке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области в селе Белогоровка из-под завалов разрушенной авиаударом школы извлекли тела двух погибших, поисковые работы продолжаются.

Об этом сообщила в Facebook ГСЧС Украины.

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"7 мая в 16:37 в пгт Белогоровка Северодонецкого района в результате вражеских обстрелов произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м кв. В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены 2 человека. Спасателями проведен разбор завалов. На данное время работы по разборке завалов приостановлены. Извлечены тела 2 погибших. Количество возможных жертв уточняется. Продолжение работ запланировано на 8 мая", – говорится в сообщении.

Напомним, военные РФ сбросили авиабомбу на школу села Белогоровка, в подвале которой скрывались от обстрелов местные жители. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в школе находились около 90 человек.

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