"Азов" – не нацисты и нефтяное эмбарго для Кремля

"Азов" ценой неимоверных усилий удерживает Мариуполь, пока Запад продолжает торговать с Россией / Коллаж "Сегодня"

Кровавая война в Украине, развязанная Россией 24 февраля, остается главной темой в западных СМИ. Журналисты за границей внимательно следят за успехами украинской армии, анализируют действия вражеских сил и сопереживают происходящему в Мариуполе.

Миф о нацистах

Американская газета The Financial Times занялась изучением вопроса так называемых, по мнению Москвы, "нацистских" вооруженных формирований, которыми Кремль прикрыл свое вторжение в Украину. Издание при помощи весомых аргументов развеивает этот миф в статье "Не путайте патриотизм с нацизмом", которая посвящена полку "Азов", защищающему Мариуполь.

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Параллельно FT со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия вроде бы отказалась от всех своих ультимативных требований к Киеву. В проекте обсуждаемого сейчас соглашения между странами якобы больше нет пунктов о "демилитаризации", "денацификации" и гарантии статуса русского языка. Это, по мнению издания, может означать, что Россия согласна отступиться от большинства своих требований. Однако она настаивает на отказе Украины от планов вступления в НАТО и от размещения военных баз третьих стран на своей территории, а также о гарантиях, что Киев не будет пытаться создать ядерное оружие.

Ирпень и переговоры

Американское издание The New York Times опубликовало обзорный материал о ситуации в Украине. В центре внимания авторитетной газеты – военные успехи ВСУ в Ирпене, подробности быта киевлян в столичной подземке и перспективы мирных переговоров с Россией.

"В интервью независимым российским СМИ — интервью, которое подверглось цензуре в самой России — г-н Зеленский подтвердил свою готовность согласиться по крайней мере с некоторыми требованиями России. "Гарантии безопасности и нейтралитета, безъядерный статус нашего государства — мы готовы пойти на это", — сказал он. Но неясно, что будет означать нейтральность. Г-н Путин настаивает на том, что Украина никогда не должна вступать в НАТО. И остается неясным, согласится ли г-н Путин на вступление Украины в Европейский Союз", – пишет The New York Times.

ДТЭК призывает к бойкоту России

Американский телеканал CNBC цитирует слова гендиректора крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК Максима Тимченко с призывом к мировым компаниям остановить любое сотрудничество с российскими энергокомпаниями. Необходимо отказаться от закупки нефти, газа, угля и прекратить поставки в Россию оборудования и технологий.

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"Каждый доллар, выплаченный России сегодня за газ, за ​​нефть, каждая единица оборудования, доставленная в Россию, автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев", – отметил Тимченко.

Жизнь под оккупацией

Американский телеканал CNN сделал репортаж с журналисткой из временно оккупированного Мелитополя Юлией Ольховской, которая побывала в плену у российских солдат. Женщина рассказала, что у нее не было сомнений, что за ней придут.

"Многие активные люди, как волонтеры, сменили место жительства, потому что дома находиться очень опасно. Их адреса быстро стали известны оккупантам, и они приходят к тебе домой. Их разыскивают, их похищают. Отпускают, как меня, вскоре, после допроса, а некоторых похищают надолго", — рассказала Ольховская.

Уничтожение культуры

Немецкая Der Spiegel в статье "Наконец-то мир увидит, какая Россия на самом деле" пишет о варварствах этой страны и попытках стереть с лица земли историческое и культурное наследие Украины. Российская армия целенаправленно бомбит памятники и достопримечательности. Министр культуры Польши Петр Глинский предупреждает, что это направлено на уничтожение национального наследия Украины.

"Российская армия — как мы видели много лет назад в Грозном, а затем в Сирии — систематически совершает военные преступления, это ее образ действий. Вся инфраструктура уничтожается, чтобы как можно сильнее ударить по гражданскому населению. К ним относятся театры, музеи и церкви", – говорит Петр Глинский.

Эвакуация детей-футболистов

Британская газета Daily Mirror рассказала об эвакуации футбольным клубом Шахтер Рината Ахметова 100 детей-футболистов вместе с семьями в Хорватию для продолжения учебы и тренировки. Спортивный директор футбольного клуба Дарио Срна жестко высказался о России, а также ее президенте.

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