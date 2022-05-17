В Генштабе рассказали, сколько военных эвакуировали из "Азовстали"

Украинских бойцов эвакуируют из"Азовстали "/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленное боевое задание, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Совместно ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжело раненных для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена. В отношении защитников, которые все еще остаются на территории "Азовстали", совместными усилиями названых ведомств проводятся мероприятия по спасению", — говорится в сообщении.

Маляр добавила, что все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме.

"К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя", — отметила Маляр.

Зеленский рассказал об эвакуации наших бойцов из "Азовстали"

"Относительно ситуации в Мариуполе. Благодаря действиям украинских военных ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, надеемся, что удастся сохранить жизни наших ребят. Среди них есть тяжелораненые, им оказывается помощь", — сказал Зеленский.

Президент добавил:

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"Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными и разведкой. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени", — отметил глава государства.

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