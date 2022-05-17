Азовсталь сейчас: что будет с защитниками Мариуполя

Главная тема дня 17 мая - эвакуация защитников Азовстали. / Фото: Коллаж: Сегодня
День 17 мая был довольно насыщенным на громкие события. Самые обсуждаемые из них:
- прощание с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком
- доставка из США в Украину вертолетов Ми-17
- законопроект о новых штрафах
Но все это, безусловно, мелочи по сравнению с жизнями более трехсот защитников Мариуполя, которые в ночь на 17 мая, как говорят в наших СМИ – "были эвакуированы на оккупированные территории", или, как говорят росСМИ – "сдались в плен".
Мы здесь хоть и успокаиваем, но давайте говорить как есть: украинские бойцы, которые 82 дня сдерживали в десятки раз большую армию врага (20-тысячную группировку), сейчас находятся в плену.
Что дальше?
Как видит ситуацию украинская сторона
От Офиса президента, Генштаба и Кабмина идет единая четкая формулировка: "Защитники Мариуполя – герои". Точка.
Объяснение сдачи оружия украинскими бойцами озвучил Генштаб ВСУ:
Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава.
А вот в соцсетях украинское общество, как обычно, разделилось. Нашлись те, которые намекают, что сдача в плен – это "зрада", причем и от главнокомандующего, и от самих бойцов. Некоторые даже так и пишут: "Я б на их месте не вышел".
На что вторая часть общества отвечает примерно так: "Да ты обоср…ся бы, и даже не зашел туда никогда!"
Что по этому поводу говорят в России
Если отсеять пропагандистскую шелуху о "нацистах", то из российских СМИ становится ясно, что украинские воины вышли достойно, без страха. И пропагандистам не удалось снять "запуганных бандеровцев".
Вот типичный заголовок росСМИ сегодняшнего дня (скрин с "обложки" сайта одного из рупоров Кремля – kp.ru):
И пока пропагандистские журналисты радостно вещают о "победе" своей "империи", российские чиновники, от которых что-то зависит, хмуро молчат. И это хороший знак.
Будет ли обмен пленными?
Молчание Кремля можно объяснить пресловутым желанием, ставшим мемом, – "сохранить лицо Путина". Именно поэтому с российских каналов уже начинают вбрасывать тезис: "Каждый наш русский пленный дороже этих негодяев".
В том, что обмен состоится, сомнений почти нет. А вбросы "товарищей" типа Волошина и Вассермана, которые в своих "кулуарах" требуют запретить обмен азовцев, – не что иное, как способ "набить цену", а заодно попиариться. Но не забываем – эти люди ничего не решают.
Еще один факт в пользу скорого обмена – обращение матерей и жен защитников Азовстали к руководителям Турции и Китая, где эта тема также активно транслируется. А это, пожалуй, единственные лидеры, к чьему мнению еще может прислушаться Путин.
И, как можно понять из контекста высказываний чиновников, – переговоры по обмену уже идут, причем успешно, и не первый день. Иначе никакой "сдачи в плен" не было бы.
Как заявил сегодня министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя ситуацию на Азовстали:
Проходят очень сложные важные процессы, в том числе и переговорные с помощью Красного Креста...
Учитывая, что только по официальной статистике Генштаба ВСУ, сейчас в Украине находится около тысячи российских военнопленных, у нас хватит ресурсов обменять всех защитников Мариуполя.
Поэтому – молимся за наших ребят и спокойно ложимся спать: все будет Украина!