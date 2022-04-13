Баканов: Медведчука в форме ВСУ пытались переправить через границу и передать ФСБ

Далеко Медведчук не убежал. Баканов рассказал, куда собирался политик / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главу партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума Владимира Путина Виктора Медведчуказадержали при попытке переправиться через границу Украины, где его ждали сотрудника ФСБ. Российская спецслужба организовала эту операцию вместе с криминалитетом Украины. Побег готовился по воде через непризнанное Приднестровье.

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов в эфире "Украина 24" в рамках телевизионного марафона.

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Что известно

"Медвечука под видом участника ВСУ хотели довезти лодкой до границы, где его ждала группа, которая должна была переправить его в Москву. СБУ задержала Медвечука на пути от Киева на выезде из области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые будут отвечать за свои действия", - заявил Баканов.

Глава нашей спецслужбы отметил, что пока не может предоставить всех деталей операции по задержанию ценного преступника.

"Это была сложная, опасная спецоперация, длившаяся больше месяца. Президент дал задание. Было проведено много аналитической, агентурной работы. Нам противостоял не просто Медведчук, ФСБ стремилось вывезти кума Путина за границу. Для этого привлекли лидеров преступного мира и коррумпированных стражей порядка. ФСБ вбрасывала дезинформацию, организовывали фальшивые маршруты, чтобы мы пошли по ложному следу. Даже готовили псевдо-Медведчуков. Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание", – рассказал Баканов.

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Дело кума