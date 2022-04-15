Байден готов ехать в Киев, Макрон хочет справедливости – ключевые заявления мировых лидеров

Визит Байдена в Украину - вопрос национальной безопасности США. а Макрон к нам и не собирается / Фото Reuters , Коллаж "Сегодня"

Мировые лидеры внимательно следят за происходящим в Украине и решают, чем еще можно помочь нашей стране, чтобы выстоять против Российской Федерации.

Телеграм-канал "Украина 24" собрал самые важные заявления политиков, сделанные 15 апреля.

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США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джозеф Байден готов ехать в Украину.

"Это верно. Это так. Но мы пока не готовим визит президента в Украину", – сказала Псаки.

Днем ранее журналисты поставили Байдену провокационный вопрос о визите в столицу воюющей Украины, и он вынужден был сказать, что готов к нам приехать.

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Франция

За неделю до решающего голосования на выборах президента разрывающийся между электоратом, требующим понижение цен на энергоносители и желающим наказать Россию за агрессию, президент Франции Эмануэль Макрон заговорил о справедливости.

"В Украине совершены ужасающие преступления. На местах наши эксперты помогают украинским и международным чиновникам собрать доказательства и установить ответственность. Российские власти должны понести ответственность. Нет мира без справедливости", – заявил Макрон во время одного из своих предвыборных выступлений.

Литва

Вернувшийся из Украины президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нашей стране немедленно необходимо предоставить оружие.

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Президент Литвы Гитанас Науседа побывал в Бородянке

"Основные выводы после визита в Украину:

Украине срочно нужно оборонительное вооружение. Это решающий фактор в этой войне.

Единство НАТО в отношении поддержки Украины имеет решающее значение. Двусторонних действий недостаточно.

Военные преступники должны преследоваться в судебном порядке на международном уровне ", – написал ", – написал литовский президент в Твиттере

Эстония

Также побывавший в Бородянке президент Эстонии Алар Карис выразил свою полную поддержку нашему народу.

"Украинский народ проявил невероятное мужество, противостоя дикой российской армии. Украина хочет быть свободной и имеет право быть свободной. Украина является частью европейской семьи", – написал политик в Твиттере.

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Бородянке

Словакия

Министр обороны Словакии Ярослав Надь не стеснялся в выражениях и назвал международного преступника Владимира Путина "Гитлером".

"Путин равняется Гитлеру. Украина буквально борется за наше будущее. Россия убивает тысячи людей в Украине, и я не собираюсь подсчитывать голоса, которые я потеряю (или приобрету) на основании решений правительства о помощи Украине. Единственное, на что я рассчитываю – это жизнь, которую мы можем спасти в Украине", – цитирует словацкого политика американская газета The New York Times.

Визиты в Украину