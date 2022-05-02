Байден приедет в Украину – представитель Конгресса США

Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Визит президента США Джо Байдена в Украину планируется, однако произойдет только после того, как это станет возможным.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет CNN.

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Рассказывая о встрече делегации членов Конгресса США с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 1 мая, Шифф анонсировал поездку Байдена в Украину.

"Думаю, президентский визит рассматривается, вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным", – отметил Шифф.

По его словам, "это только вопрос времени".

Результаты визита делегации США в Киев

Он добавил, что встреча 1 мая была посвящена дальнейшей помощи США Украине в условиях новой фазы войны, в частности, по поставкам дальнобойной артиллерии. Шифф отметил, что члены делегации эту информацию передали Байдену.

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"Мы подробно обсудили дальнейшую фазу войны. Она переходит от этапа, когда украинцы устраивали засады на российские танки (это были бои ближнего боя), к боям на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии, и это изменяет характер того, что нужно Украине для обороны", – заметил Шифф.

Отвечая на вопрос, что думает Зеленский о 33 миллиардах долларов, которые Байден запросил в своем дополнительном запросе о помощи Украине к Конгрессу, Шифф ответил: "Это его работа сказать, что ничего недостаточно, и, знаете, мы это понимаем, мы это уважаем. Я думаю, что он очень благодарен за то, что мы делаем".

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