Байден обсудил с Кулебой и Резниковым военную поддержку Украине и санкции против РФ

Байден в Варшаве поговорил с Кулебой и Резниковым / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве. США будут помогать Украине до завершения войны. Байден и министры обсудили, как дальше будет развиваться сотрудничество стран в вопросе военной поддержки, санкций и политической поддержки. Во время встречи был поднят вопрос о закрытии американских и европейских портов для российских кораблей и грузов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в Facebook.

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"Президент Байден сказал две вещи, которыми я могу с вами поделиться. Первая – то, что происходит в Украине, изменит XXI век. И у него есть четкое понимание этого. То, о чем мы всегда говорили с 2014 года, что это не война России против Украины, а это война тирании против свободного мира. И мы общими усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу, в пользу Украины, в пользу демократического мира" , – сказал Кулеба.

Байден отметил, что ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку страны.

"И в этой связи мы с коллегами, я с господином Блинкеном и Резников Алексей с господином Остином, проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия", – добавил Кулеба.

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Он отметил, что США уже работают над новыми санкциями. Также Кулеба поднял вопрос о закрытии американских и европейских портов для российских кораблей и грузов.

Министры вместе с Байденом обсудили санкции не только против близкого окружения Путина, но и против всех политических деятелей РФ.

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США выделят Украине $1 миллиард

Президент США Джо Байден заявил, что страна выделит 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам и пострадавшим от войны с Россией.

Он отметил, что его страна готова "пригласить до 100 тысяч украинцев и других, которые спасаются от российской агрессии".

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