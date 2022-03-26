Байден встретился с Кулебой и Резниковым в Варшаве

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Президент США Джо Байден встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым в Варшаве. Представители стран обсудили войну РФ против Украины и способы увеличить обороноспособность нашей страны.

Об этом сообщил Кулеба в Twitter.

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Во встрече также приняли участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Это первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал Кулеба.

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